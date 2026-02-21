36 anni di storie e news | saluta l’edicola di Villa Pigna

L’edicola di Villa Pigna, aperta da 36 anni, chiude definitivamente il 15 febbraio 2026. La decisione deriva dalla mancanza di clienti e dai costi crescenti. L’attività ha rappresentato un punto di incontro per anziani e famiglie, che spesso si fermavano a scambiare due parole con il proprietario. La chiusura lascia un vuoto nel cuore del quartiere, che si è riunito per ricordare il passato e il ruolo di questo luogo. La comunità si prepara a salutare un’ultima volta il chiosco.

Un Chiosco Chiude, Una Comunità Ricorda: Il Tramonto dell'Edicola di Villa Pigna. Villa Pigna, una frazione del comune di Folignano, in provincia di Ascoli Piceno, ha salutato il 15 febbraio 2026 la chiusura definitiva dell'edicola di piazza Bolivar, un punto di riferimento per la comunità per 36 anni. Pietro Federici, il giornalaio che per decenni ha rappresentato un sorriso mattutino e un punto di riferimento informativo per molti, ha abbassato la serranda, segnando la fine di un'era e lasciando un vuoto nel tessuto sociale del quartiere. La decisione, maturata a quasi 64 anni, non è stata presa alla leggera e riflette un cambiamento più ampio nelle abitudini di consumo e nella vita delle piccole comunità italiane.