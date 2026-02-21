Il fratello di Elisa Claps ha accusato Restivo di essere responsabile di tre omicidi, tra cui quello di sua sorella. Secondo la sua testimonianza, la data del 12 rappresenta una prova concreta, perché avrebbe un significato speciale per l’indagato. L’uomo ha dichiarato di aver riconosciuto un dettaglio che collega Restivo ai delitti, portando avanti le sue accuse con fermezza. La vicenda si concentra ora sulla possibile conferma di questa ipotesi.

Il Fratello di Elisa Claps: “Restivo è l’autore di tutti e tre gli omicidi, la data del 12 è una firma”. La richiesta di riaprire il caso di Jong-Ok Shin, la studentessa sudcoreana uccisa a Bournemouth nel 2002, si fa più pressante grazie alle nuove dichiarazioni di Gildo Claps, fratello di Elisa Claps. Claps è convinto che Danilo Restivo, già condannato per l’omicidio della sorella e di Heather Barnett, sia responsabile anche della morte di Shin, sottolineando una inquietante ricorrenza: la data del 12 in tutti e tre i delitti. Questa convinzione, alimentata dall’analisi delle modalità operative e da una persistente anomalia temporale, riaccende i riflettori su un caso che sembrava archiviato.🔗 Leggi su Ameve.eu

