3 Miliardi di Credenziali a Rischio | Vecchi Data Breach Ancora Attivi

Sono stati scoperti tre miliardi di credenziali ancora vulnerabili a causa di vecchi data breach. Questi dati, risalenti a incidenti di sicurezza di anni fa, sono ancora attivi e accessibili online. Gli esperti segnalano che molte di queste password sono semplici e facilmente indovinabili, aumentando il rischio di furti di identità. Il problema riguarda server e piattaforme che non hanno aggiornato le proprie misure di protezione. Questa situazione mette a rischio milioni di utenti ogni giorno.

L'Eredità Nascosta dei Data Breach: Miliardi di Password a Rischio, un Pericolo che Persiste nel Tempo. Un archivio contenente miliardi di credenziali personali, tra cui indirizzi email, password e numeri di previdenza sociale, è stato scoperto online senza adeguate protezioni, riportando all'attenzione un rischio spesso sottovalutato: i vecchi data breach continuano a rappresentare una minaccia concreta per la sicurezza degli utenti anche a distanza di anni dal loro verificarsi. La scoperta, effettuata da ricercatori specializzati, rivela che una porzione significativa di questi dati, risalente a violazioni avvenute nell'arco di un decennio, è ancora valida e potenzialmente sfruttabile da malintenzionati.