23 Febbraio | oroscopo segno per segno e almanacco

Il 23 febbraio, giorno in cui si celebrano i nati sotto questo segno, si distingue per le caratteristiche di pazienza e costanza. La causa di queste qualità risiede nella capacità di mantenere la calma anche nelle situazioni più complesse. Chi è nato in questa data dimostra una naturale inclinazione al lavoro metodico e all’organizzazione. La giornata si apre con un ritmo tranquillo, mentre le attività si svolgono con attenzione e determinazione.

Il 23 febbraio è il 54º giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è paziente e costante, con una naturale predisposizione al lavoro metodico. È una persona che costruisce nel tempo, senza fretta ma con grande solidità. Fatti salienti: Nel 1455 il tipografo tedesco Johannes Gutenberg pubblica la Bibbia, il primo libro stampato in Europa con il sistema dei caratteri mobili. Prima di questa invenzione i libri erano rari e accessibili a pochi; grazie alla sua invenzione la stampa diventa il principale strumento di diffusione del sapere. ARIETEAmore – Inizio settimana deciso. Vuoi chiarezza e risposte immediate: attenzione ai toni troppo bruschi.