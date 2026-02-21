21 febbraio 1775 nasce La Specola | il museo scientifico più antico d' Europa

Il 21 febbraio 1775, il granduca Pietro Leopoldo di Lorena fondò a Firenze il primo museo scientifico pubblico d’Europa, La Specola. La sua creazione rispose alla volontà di rendere accessibili a tutti le scoperte naturali del tempo. Il museo, ancora oggi visitabile, raccoglieva esemplari di mineralogia, piante e animali, offrendo un percorso completo tra scienza e natura. Questa istituzione rappresenta un punto di partenza fondamentale per la divulgazione scientifica nel continente.

Firenze, 21 febbraio 2026 - Il 21 febbraio del 1775 il granduca Pietro Leopoldo di Lorena istituiva l'Imperiale e Reale Museo di Fisica e Storia Naturale, il primo museo naturalistico ad essere aperto al pubblico e, al tempo stesso, il primo a presentare la natura nella sua completezza: visitandolo si passava dalla terra (mineralogia) al cielo (astronomia) transitando per l'antropologia, la botanica, la zoologia. L'idea di raccogliere in un unico luogo le " produzioni naturali" presenti agli Uffizi risale al 1763, quando il naturalista e scienziato fiorentino Giovanni Targioni Tozzetti, per conto del governo granducale, redige il primo catalogo di tutti i reperti naturalistici presenti nella Galleria.

