1906-2024 | Som Cesena un secolo di costruzioni e innovazione

Som Cesena, un’azienda edile nata nel 1906, ha festeggiato i 118 anni di attività partecipando agli ‘Speed Day’ di Confartigianato. La società, specializzata in costruzioni e ristrutturazioni, ha illustrato le sue tappe più significative, tra cui il recente progetto di riqualificazione di un quartiere storico. Durante l’evento, imprenditori e professionisti hanno condiviso idee e sfide, rafforzando il legame tra le imprese del territorio. La storia di Som Cesena continua a segnare il panorama locale.

Cento anni di impresa cesenate: Som racconta la sua storia agli 'Speed Day' di Confartigianato. La Società fra Operai Muratori del comune di Cesena Spa, un'azienda edile con una storia che affonda le radici nel 1906, ha condiviso il proprio percorso evolutivo durante gli 'Speed Day' di Confartigianato, un evento dedicato al networking e allo scambio di esperienze tra imprenditori del territorio. L'iniziativa, tenutasi in una giornata piovosa con temperature intorno ai 10 gradi, ha la partecipazione di diverse realtà locali e ha offerto a Som l'opportunità di raccontare un secolo di attività, tra tradizione e innovazione.