150 studenti per Ail Ferrara | la creatività illumina la lotta contro

150 studenti dell’istituto Einaudi di Ferrara hanno partecipato a un evento dedicato alla lotta contro il cancro, organizzato da Ail Ferrara. Durante il contest, i ragazzi hanno realizzato opere artistiche per sensibilizzare sulla cura dell’estetica oncologica, coinvolgendo anche i pazienti. La giornata ha visto un grande impegno da parte degli studenti, che hanno trasformato la creatività in un messaggio di solidarietà concreto e visibile in città. La manifestazione si è conclusa con un'esposizione pubblica delle creazioni.

Ferrara: Studenti in Campo per l'Estetica Oncologica, un Contest di Solidarietà. Ferrara ha protagonisti 150 studenti dell'istituto Einaudi in un'iniziativa che unisce sensibilizzazione, solidarietà e creatività a sostegno dell'estetica oncologica promossa da Ail Ferrara. L'evento, articolato in due giornate, ha coinvolto i giovani in un percorso di apprendimento e partecipazione attiva, culminato in un contest per la realizzazione di materiale grafico a supporto del progetto. L'iniziativa sottolinea l'importanza di un approccio integrato alla cura del paziente e il ruolo della scuola nella promozione di valori civici e sociali.