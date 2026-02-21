100mila€ di taglia | ‘Ndrangheta e ultras arrestato il sicario per

Un uomo è stato arrestato con l’accusa di aver pianificato un attentato contro un pentito legato alla ‘Ndrangheta e ai gruppi ultras. La vicenda è nata dopo un’intensa attività investigativa che ha portato alla scoperta di un tentativo di intimidazione. Si sospetta che l’obiettivo fosse una persona che aveva collaborato con le forze dell’ordine. L’arresto segue mesi di indagini e intercettazioni, e ora gli agenti continuano a ricostruire i dettagli dell’operazione.

‘Ndrangheta e Tifo Organizzato: Arrestato il Presunto Sicario per l’Eliminazione di un Pentito. Un nuovo, inquietante tassello si aggiunge all’inchiesta sulla criminalità organizzata e le sue connessioni con il mondo del tifo estremo. Giuseppe Poerio, soprannominato “il Pinna”, è stato arrestato con l’accusa di aver pianificato l’omicidio di Andrea Beretta, ex esponente di spicco della tifoseria nerazzurra e ora collaboratore di giustizia. L’operazione, condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Milano nell’ambito dell’inchiesta “Doppia Curva”, rivela una pericolosa escalation di violenza e un intreccio sempre più stretto tra ultras e figure di vertice della ‘ndrangheta.🔗 Leggi su Ameve.eu

Ultras, 100mila euro per uccidere Andrea Beretta: arrestato Giuseppe 'Pinna' Poerio (già in carcere)Giuseppe 'Pinna' Poerio è stato arrestato per aver pianificato di uccidere Andrea Beretta, ex capo ultras dell'Inter, dietro pagamento di 100mila euro.

Chi è 'u Dutturicchiu, “grande burattinaio” silenzioso: mediatore tra ‘ndrangheta e ultras, condannato per il sequestro MazzottiÈ un uomo di 76 anni, conosciuto come 'u Dutturicchiu, che da anni si muove tra le zone di Milano e Castelletto Ticino.

