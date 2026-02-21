10 simboli ricorrenti in cime tempestose di emerald fennel

Emerald Fennell sta adattando Cime tempestose di Emily Brontë, spiegando che il film non seguirà fedelmente il romanzo. La scrittrice ha precisato che il progetto si discosterà dall'originale e ha sottolineato che il titolo sarà tra virgolette per evitare confusioni. La scelta di cambiare alcuni elementi potrebbe sorprendere i fan del classico. La produzione si concentra su dieci simboli ricorrenti, tra cui figure misteriose e ambientazioni inquietanti. La nuova versione arriverà nelle sale nei prossimi mesi.

Quando Emerald Fennell ha rivelato che stava lavorando a un adattamento di Cime tempestose di Emily Brontë, ha avvertito che non sarebbe stato fedele e ha persino messo il titolo tra virgolette per chiarire che il romanzo e il suo film non sarebbero stati esattamente la stessa cosa. La regista di Saltburn e di Una donna promettente ha detto che questo film era la sua versione, anzi la versione che lei avrebbe sognato da quattordicenne dopo aver letto il romanzo per la prima volta, ed è anche per questo che la pellicola pullula di elementi strani, surreali e colorati, personaggi abbastanza lontani dagli originali e un finale che non coincide con quello del libro.🔗 Leggi su Gqitalia.it

Quanto Cime tempestose di Emerald Fennel assomiglia a Saltburn, e quanto si prende sul serioEmerald Fennell ha dichiarato che il suo film Saltburn si ispira a Cime tempestose di Brontë, un’opera che, secondo lei, lascia il segno per la sua intensità e il suo tono serio.

Emerald Fennell ci riporta a CIME TEMPESTOSELa nuova versione di Emerald Fennell riporta davanti agli occhi i personaggi di Emily Brontë.

