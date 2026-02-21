? SANREMO 2027 È GIÀ DECISO?! ? FIORELLO SGANCIA LA BOMBA SU DE MARTINO!

Fiorello ha rivelato in diretta radio che Stefano De Martino potrebbe condurre il Festival di Sanremo 2027. La notizia ha sorpreso molti, considerando il suo crescente successo in tv e al cinema. De Martino ha già lavorato in diverse trasmissioni e il suo nome circola da tempo tra i possibili conduttori della prossima edizione. La conferma ufficiale arriverà presto, mentre i fan già sognano una conduzione all’altezza delle aspettative.

Stefano De Martino verso la conduzione del Festival di Sanremo 2027 dopo una frase di Fiorello in diretta radio. Tra smentite Rai e rumors infuocati, ecco cosa sta succedendo davvero. Clamoroso giallo su Sanremo 2027 e Stefano De Martino Negli ultimi giorni la ragnatela di rumor sul Festival di Sanremo 2027 è esplosa sui social e nelle radio italiane, con protagonista Stefano De Martino, il volto tv sempre più amato dal pubblico. Secondo diversi siti di gossip e spettacolo, durante una puntata di La Pennicanza – la trasmissione radiofonica di Fiorello e Fabrizio Biggio su Rai Radio 2 – il direttore generale della Rai, Roberto Sergio, sarebbe stato sorpreso a “sganciare” il nome di De Martino come conduttore ufficiale di Sanremo 2027.🔗 Leggi su Gossipnews.tv

