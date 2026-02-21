? SANREMO 2027 È GIÀ DECISO?! ? FIORELLO SGANCIA LA BOMBA SU DE MARTINO!
Fiorello ha rivelato in diretta radio che Stefano De Martino potrebbe condurre il Festival di Sanremo 2027. La notizia ha sorpreso molti, considerando il suo crescente successo in tv e al cinema. De Martino ha già lavorato in diverse trasmissioni e il suo nome circola da tempo tra i possibili conduttori della prossima edizione. La conferma ufficiale arriverà presto, mentre i fan già sognano una conduzione all’altezza delle aspettative.
Stefano De Martino verso la conduzione del Festival di Sanremo 2027 dopo una frase di Fiorello in diretta radio. Tra smentite Rai e rumors infuocati, ecco cosa sta succedendo davvero. Clamoroso giallo su Sanremo 2027 e Stefano De Martino Negli ultimi giorni la ragnatela di rumor sul Festival di Sanremo 2027 è esplosa sui social e nelle radio italiane, con protagonista Stefano De Martino, il volto tv sempre più amato dal pubblico. Secondo diversi siti di gossip e spettacolo, durante una puntata di La Pennicanza – la trasmissione radiofonica di Fiorello e Fabrizio Biggio su Rai Radio 2 – il direttore generale della Rai, Roberto Sergio, sarebbe stato sorpreso a “sganciare” il nome di De Martino come conduttore ufficiale di Sanremo 2027.🔗 Leggi su Gossipnews.tv
Stefano De Martino conduttore di Sanremo 2027, Fiorello sgancia la bomba ma poi arriva la smentitaStefano De Martino è protagonista di una notizia che ha fatto discutere, poiché si è diffusa l’ipotesi che possa condurre Sanremo 2027.
Sanremo 2027 sembra già deciso: il conduttore sarà Stefano De MartinoStefano De Martino sarà il conduttore di Sanremo 2027, perché l’amministratore delegato della Rai, Rossi, ha deciso di puntare su di lui dopo il rifiuto di Carlo Conti.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sanremo 2027 sembra già deciso: il conduttore sarà Stefano De Martino; Stefano De Martino conduttore di Sanremo 2027, trovato anche il nuovo direttore artistico; Sanremo 2027, Stefano De Martino prende il posto di Carlo Conti? In lizza anche Antonella Clerici; Sanremo, Carlo Conti pronto a lasciare: c’è il nome del sostituto per l’edizione 2027.
Sanremo 2027 a De Martino? Fiorello lancia la bomba, poi la retromarcia del dg RaiTra indiscrezioni, conferme e smentite ufficiali, si accende il dibattito sul dopo Conti: protagonista Stefano De Martino, tra annunci in diretta e successiva smentita Rai ... ilgazzettinovesuviano.com
Sanremo 2027: Carlo Conti ha già scelto l’erede e fa uno sgarbo a Stefano De MartinoSanremo 2027: chi sarà il conduttore dopo Carlo Conti? Tra i rumors su Stefano De Martino e l'identikit tracciato da Conti, emerge un nome chiaro come erede designato. Scopri i retroscena Rai e il ruo ... rds.it
"Per questa edizione di Sanremo ho deciso di intitolare simbolicamente il mio camerino a Pippo Baudo" Il bellissimo omaggio di Carlo Conti a Pippo Baudo, così inizia questo Festival ricco di emozioni - facebook.com facebook