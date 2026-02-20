zuckerberg nega che instagram miri ai bambini in un processo storico sulla dipendenza

Mark Zuckerberg ha negato che Instagram abbia come obiettivo i bambini durante un importante processo a Los Angeles. La causa riguarda le accuse di aver sfruttato le vulnerabilità dei giovani, concentrandosi sulla dipendenza creata dall’app. Durante l’udienza, il CEO ha spiegato che l’azienda si impegna a proteggere gli utenti più giovani, anche se alcuni documenti interni mostrano il contrario. La discussione si concentra sui rischi che i social media rappresentano per i minori e sulle misure adottate dall’azienda. La decisione finale potrebbe cambiare le regole del settore.

Lo scenario legale relativo all’impatto dei social media sui giovani ha raggiunto un momento cruciale in una sessione tenuta a Los Angeles. In tale contesto, Mark Zuckerberg, amministratore delegato di Meta, ha deposto per la prima volta in un processo storico che contesta l’idea che Instagram sia stato progettato per attrarre minori e alimentare una dipendenza, con ripercussioni sulla salute mentale degli adolescenti. Le dichiarazioni difensive hanno insistito sulla non intenzionalità dell’azienda nel targeting di utenti di età inferiore ai 13 anni. zuckerberg a processo: non si mira ai minori. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Instagram al processo: Meta ammette rischi per i giovani, ma nega dipendenza. Focus su filtri e engagement.Il responsabile di Instagram, Adam Mosseri, è stato chiamato in tribunale a Los Angeles in un processo che coinvolge anche altri giganti dei social media come YouTube, TikTok e Snap.

Meta e google: processo storico avviato per app che creano dipendenza nei bambiniI giudici di Los Angeles hanno aperto un procedimento contro Meta e Google.

