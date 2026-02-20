Zona notte anti-insonnia | strategie interior per dormire meglio

Il disagio di insonnia colpisce molte persone a causa di ambienti poco adeguati. Per migliorare il riposo, è fondamentale dedicare attenzione all’arredamento e alla disposizione della camera da letto. Eliminare luci intense, usare colori rilassanti e mantenere la stanza fresca aiuta a favorire il sonno. Gli esperti consigliano anche di ridurre il rumore e di scegliere materassi e cuscini comodi. Questi accorgimenti pratici trasformano la camera in un rifugio tranquillo, pronto a garantire un riposo più profondo e rigenerante.

«Il primo errore consiste nel trattare la zona notte come un'estensione del living room, mantenendo gli stessi codici materici, cromatici e di arredo», spiega l'architetto di interni Paolo Rota. «La camera da letto dovrebbe essere uno spazio a bassa stimolazione sensoriale. Tradotto, via libera a superfici opache, tessuti e materiali naturali, oltre ad arredi dalle linee pulite ed essenziali, evitando laccature lucide e metalli freddi in prossimità del letto. Fondamentale la scelta della biancheria. Solo cotone puro, percalle o raso di qualità, oppure lino lavato.

