Zinedine Al Dahdouh morto per malore improvviso nel sonno a 1 anno e 8 mesi arrivò nelle Marche dopo fuga da Gaza con la famiglia
Zinedine Al Dahdouh, il bambino palestinese di 1 anno e 8 mesi, è deceduto improvvisamente nel sonno a causa di una crisi respiratoria. La famiglia, in fuga da Gaza, si era trasferita a Senigallia e successivamente a Trecastelli, in provincia di Ancona. Il piccolo aveva già mostrato problemi di salute, ma nessuno si aspettava una fine così repentina. La tragedia ha colpito la comunità locale, che si era affezionata alla famiglia dopo il lungo viaggio. La famiglia si trova ora a fronteggiare questa perdita inattesa.
