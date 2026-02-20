Zinedine Al Dahdouh morto per malore improvviso nel sonno a 1 anno e 8 mesi arrivò nelle Marche dopo fuga da Gaza con la famiglia

Il piccolo bambino palestinese sarebbe rimasto vittima di una crisi respiratoria. Era arrivato a Senigallia, poi con la famiglia si era spostato a Trecastelli, in provincia di Ancona Il piccolo Zinedine Al Dahdouh è morto per malore improvviso nel sonno a soli 1 anno e 8 mesi. Zinedine aveva.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Salvato dalla guerra a Gaza, muore nel sonno: malore fatale per il bimbo di un annoTRECASTELLI Era scappato dagli orrori di Gaza solo pochi mesi fa il piccolo Zinedine Al Dahdouh. Con la famiglia era arrivato a Senigallia poi a Trecastelli, nella casa che gli era stata ... ilmattino.it

Un dolore profondo ha colpito la comunità di SenigalliaZinedine Al Dahdouh era arrivato a Senigallia solo pochi mesi fa insieme alla mamma Yasmine e ai fratellini, dopo essere riuscito a lasciare Gaza, accolta dalla comunità locale. Una storia segnata ... notiziariofinanziario.com

Con profondo dolore comunichiamo che questa mattina è venuto a mancare il piccolo Zinedine Al Dahdouh, di appena 1 anno e 8 mesi, figlio di Yasmine e Sakher Al Dahdouh e amato nipote di Essam Al Dahdouh. Era riuscito a fuggire da Gaza solo pochi m - facebook.com facebook