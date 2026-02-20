Zielinski salgono le chance di convocazione per Lecce | tocca a Chivu scegliere

Piotr Zielinski si è infortunato durante la partita contro il BodoGlimt, e questa situazione aumenta le possibilità di convocazione per il match contro il Lecce. Il centrocampista polacco ha subito un colpo alla caviglia, che ha richiesto controlli medici. La sua presenza in campo dipende dall’esito delle valutazioni dei dottori, ma Chivu dovrà decidere se rischiarlo o meno. Zielinski si è subito fermato dopo l’incidente, lasciando i tifosi in attesa di notizie più precise sulla sua condizione.

Zielinski. Oltre a Lautaro Martinez, anche Piotr Zielinski è uscito malconcio dalla trasferta contro il BodoGlimt. Si tratta di un problema fisico minore, ma che sta comunque creando qualche grattacapo a Cristian Chivu, alle prese con la gestione di una rosa ridotta dalle assenze. Secondo quanto riportato da Sky Sport, però, c'è ottimismo sulle condizioni del centrocampista, con il polacco che al momento è il giocatore maggiormente in vista della rosa di Chivu, chiamato a scegliere se correre un rischio e forzarlo vista l'emergenza nel mezzo o preservarlo ragionando a lungo termine.