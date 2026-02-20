Zelensky | Missili russi hanno componenti che arrivano anche da America ed Europa – Il video

Il presidente Zelensky ha dichiarato che i missili russi contengono componenti provenienti anche da America ed Europa, causa delle tensioni internazionali. Zelensky ha mostrato un video in cui si vedono parti di missili e droni, spiegando che molte di queste componenti sono importate, non prodotte in Russia. Questa rivelazione apre nuove questioni sulle forniture di tecnologia militare e sulla dipendenza da aziende straniere. La notizia si diffonde mentre si intensificano i conflitti nella regione, con i civili che assistono impauriti agli scontri.

(Agenzia Vista) Kiev, 19 febbraio 2026 "In tutti questi missili e droni russi utilizzati oggi ci sono migliaia di componenti che la Russia non produce da sola. Cinque missili Iskander-N contengono almeno 75 componenti critici di produzione non russa. Tre missili Kh-101 includono quasi 160 componenti che la Russia non è in grado di sostituire autonomamente. Ogni drone Shahed contiene centinaia di componenti di questo tipo, importati in Russia da altri Paesi, e non solo da aziende cinesi, tra l'altro. Per l'Europa, per l'America, per il Giappone, non si tratta solo di noi in Ucraina: è importante per la sicurezza globale che i partner blocchino realmente le catene di approvvigionamento verso la Russia dei componenti critici necessari alla produzione di armi.