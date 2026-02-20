Zelensky | L' Ucraina non sta perdendo

Il presidente Zelensky afferma che l'Ucraina non sta perdendo, anche se la situazione militare rimane incerta. La sua dichiarazione arriva mentre le forze ucraine continuano a difendere le città strategiche e a resistere agli attacchi russi. Zelensky sottolinea che le truppe sono determinate a mantenere il controllo del territorio. La guerra in Ucraina, ora al quarto anno, continua a coinvolgere numerosi civili e soldati. La situazione rimane molto fluida e imprevedibile.

19.45 "L'esito della guerra in Ucraina è ancora in bilico". Così Zelensky in un'intervista esclusiva all'Afp, pochi giorni prima del quarto anniversario dell'invasione russa. "Non si può dire che stiamo perdendo la guerra. La domanda è se vinceremo, ma è una domanda molto costosa.-ha detto- Il livello di intelligence che Kiev riceve dagli Usa non è diminuito.Posizioneremo le truppe straniere destinate in Ucraina in caso di cessate il fuoco in prima linea al nostro fianco".Zelensky ha aggiunto che Kiev ha recuperato 300 kmq.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

