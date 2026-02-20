Zelensky | L' Ucraina non sta perdendo
Il presidente Zelensky afferma che l'Ucraina non sta perdendo, anche se la situazione militare rimane incerta. La sua dichiarazione arriva mentre le forze ucraine continuano a difendere le città strategiche e a resistere agli attacchi russi. Zelensky sottolinea che le truppe sono determinate a mantenere il controllo del territorio. La guerra in Ucraina, ora al quarto anno, continua a coinvolgere numerosi civili e soldati. La situazione rimane molto fluida e imprevedibile.
19.45 "L'esito della guerra in Ucraina è ancora in bilico". Così Zelensky in un'intervista esclusiva all'Afp, pochi giorni prima del quarto anniversario dell'invasione russa. "Non si può dire che stiamo perdendo la guerra. La domanda è se vinceremo, ma è una domanda molto costosa.-ha detto- Il livello di intelligence che Kiev riceve dagli Usa non è diminuito.Posizioneremo le truppe straniere destinate in Ucraina in caso di cessate il fuoco in prima linea al nostro fianco".Zelensky ha aggiunto che Kiev ha recuperato 300 kmq.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Zelensky: ‘l’Ucraina non sta perdendo la guerra’
Leggi anche: Trump attacca l’Europa e l’Ucraina: “Leader deboli, Kiev sta perdendo la guerra”
Zelensky: “L’Ucraina a un bivio, perdere la propria dignità o un partner chiave
Argomenti discussi: Ucraina, Zelensky alza la voce: i due messaggi a Trump; Zelensky, elezioni solo dopo il cessate il fuoco e garanzie di sicurezza. Per Kiev prestito Ue da 90 mld; L’Ucraina venderà armi all’Europa; L'Ucraina venderà armi in Europa, l'esperto a Tgcom24: Ecco perché non è un paradosso.
Zelensky, 'l'Ucraina non sta perdendo la guerra'L'esito della guerra in Ucraina è ancora in bilico. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista esclusiva all'Afp, pochi giorni prima del quarto anniversario dell'invasione ... ansa.it
Zelensky: USA e Russia ci chiedono di cedere il Donbas, ma non stiamo perdendoA pochi giorni dal quarto anniversario dell'invasione russa, Volodymyr Zelensky traccia un bilancio del conflitto in un'intervista all'AFP. Il presidente ucraino respinge l'idea di una disfatta immine ... msn.com
#Tg2000 - #Ucraina, #Zelensky: no a #negoziati senza di noi #19febbraio #Tv2000 #Russia #Putin #Trump #Kiev #Mosca @tg2000it x.com
Ucraina, per Zelensky “nessun accordo su punti chiave' a Ginevra - facebook.com facebook