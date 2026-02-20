Zelensky | ‘l’Ucraina non sta perdendo la guerra’
Il presidente Zelensky afferma che l’Ucraina non sta perdendo la guerra, chiarendo che le forze ucraine resistono nonostante le difficoltà. La sua dichiarazione arriva in un momento di crescenti tensioni sul fronte orientale, dove le truppe affrontano attacchi intensi. Zelensky sottolinea che l’esercito mantiene la posizione e che il paese continuerà a combattere. La sua voce si fa sentire mentre si preparano nuove mosse militari.
KIEV, 20 FEB – “L’esito della guerra in Ucraina è ancora in bilico”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista esclusiva all’Afp, pochi giorni prima del quarto anniversario dell’invasione russa. “Non si può dire che stiamo perdendo la guerra. Onestamente, non la stiamo perdendo di certo, sicuramente. Il leader ucraino ha aggiunto che Kiev ha recuperato 300 chilometri quadrati di terreno alle truppe russe in una controffensiva in corso nel sud del Paese. “Oggi posso congratularmi prima di tutto con il nostro esercito — con tutte le forze di difesa”, ha affermato, aggiungendo che l’operazione fa parte di “piani più ampi” di Kiev.🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: Trump attacca l’Europa e l’Ucraina: “Leader deboli, Kiev sta perdendo la guerra”
Leggi anche: Trump attacca (di nuovo) Zelensky: "Vuole continuare la guerra per evitare le elezioni, ma sta perdendo"
Zelensky: “L’Ucraina a un bivio, perdere la propria dignità o un partner chiave
Argomenti discussi: Guerra Ucraina-Russia, news. Zelensky: Elezioni solo dopo cessate il fuoco e garanzie sicurezza; L'ultimatum di Zelensky alla Conferenza di Monaco: Escludere l'Europa è un errore grave - Baltici: Mosca continuerà la sua guerra ibrida; Dl Ucraina, ok della Camera. Zelensky: 'Prossimi colloqui in Usa'; Ucraina, Zelensky alza la voce: i due messaggi a Trump.
Zelensky, 'l'Ucraina non sta perdendo la guerra'L'esito della guerra in Ucraina è ancora in bilico. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un'intervista esclusiva all'Afp, pochi giorni prima del quarto anniversario dell'invasione ... ansa.it
Ucraina, Zelensky insiste: Sì a compromessi con Usa, no a ultimatum RussiaSolo lo scorso aprile Pyongyang ha confermato di aver dispiegato truppe a sostegno delle forze russe impegnate nel conflitto innescato dall'invasione russa su vasta scala dell'Ucraina, avviata il 24 ... adnkronos.com
#Tg2000 - #Ucraina, #Zelensky: no a #negoziati senza di noi #19febbraio #Tv2000 #Russia #Putin #Trump #Kiev #Mosca @tg2000it x.com
Ucraina, per Zelensky “nessun accordo su punti chiave' a Ginevra - facebook.com facebook