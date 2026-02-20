Il presidente Zelensky afferma che l’Ucraina non sta perdendo la guerra, chiarendo che le forze ucraine resistono nonostante le difficoltà. La sua dichiarazione arriva in un momento di crescenti tensioni sul fronte orientale, dove le truppe affrontano attacchi intensi. Zelensky sottolinea che l’esercito mantiene la posizione e che il paese continuerà a combattere. La sua voce si fa sentire mentre si preparano nuove mosse militari.

KIEV, 20 FEB – “L’esito della guerra in Ucraina è ancora in bilico”. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un’intervista esclusiva all’Afp, pochi giorni prima del quarto anniversario dell’invasione russa. “Non si può dire che stiamo perdendo la guerra. Onestamente, non la stiamo perdendo di certo, sicuramente. Il leader ucraino ha aggiunto che Kiev ha recuperato 300 chilometri quadrati di terreno alle truppe russe in una controffensiva in corso nel sud del Paese. “Oggi posso congratularmi prima di tutto con il nostro esercito — con tutte le forze di difesa”, ha affermato, aggiungendo che l’operazione fa parte di “piani più ampi” di Kiev.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Zelensky: ‘l’Ucraina non sta perdendo la guerra’

Leggi anche: Trump attacca l’Europa e l’Ucraina: “Leader deboli, Kiev sta perdendo la guerra”

Leggi anche: Trump attacca (di nuovo) Zelensky: "Vuole continuare la guerra per evitare le elezioni, ma sta perdendo"

Zelensky: “L’Ucraina a un bivio, perdere la propria dignità o un partner chiave

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.