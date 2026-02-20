Zelensky accusa Yanukovich | Kiev rivive il Maidan 10 anni dopo

Il presidente Zelensky ha accusato Yanukovich di aver provocato le proteste di Maidan dieci anni fa, scatenando scontri violenti nelle strade di Kiev. La commemorazione di oggi ha visto la partecipazione di migliaia di cittadini, che hanno ricordato le vittime con cerimonie e discorsi. Zelensky ha ribadito l’importanza di mantenere vivo il ricordo di quegli eventi, che hanno segnato profondamente il Paese. La città si è fermata per onorare i protagonisti di quella stagione.

Kiev Commemora il Maidan: Zelensky Accusa Yanukovich e Rinnova il Patto con la Memoria. Kiev, 20 febbraio 2026 – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la first lady Olena Zelenska hanno guidato una solenne commemorazione in memoria delle vittime delle proteste di Maidan del febbraio 2014. L'evento, carico di significato simbolico, si è svolto in un momento storico cruciale per l'Ucraina, segnata da un conflitto tuttora in corso e da una profonda crisi identitaria. Zelensky ha colto l'occasione per ribadire l'impegno del paese verso la democrazia e la libertà, accusando l'ex presidente Viktor Yanukovich di tradimento e collusione con la Russia.