youtube vuole diventare la nuova tv globale

YouTube ha raggiunto il traguardo di diventare la principale piattaforma di streaming a livello globale, superando Netflix e molte emittenti tradizionali. La causa di questa affermazione risiede nella crescente preferenza degli utenti per contenuti brevi e accessibili ovunque, in particolare tra i giovani. La piattaforma ha investito molto in contenuti originali e in dirette live, attirando sempre più spettatori. Ora, YouTube si prepara a trasformarsi in una vera e propria televisione digitale, con programmi e canali dedicati.

Negli ultimi anni YouTube si è affermata come la piattaforma di streaming più utilizzata in gran parte del mondo, superando persino operatori come Netflix e molte reti televisive tradizionali, anche considerando esclusivamente la visione tramite televisore. Questo risultato è il frutto di un percorso iniziato tempo fa: prima la spinta verso contenuti sempre più professionali, poi la progressiva marginalizzazione dei video più amatoriali e infine la costruzione di un'offerta strutturata, sempre più simile a quella delle piattaforme televisive classiche. Negli Stati Uniti, questa proposta sta per arricchirsi di un pacchetto che nessun altro servizio è attualmente in grado di proporre.