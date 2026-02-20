youtube sta cercando di conquistare la tv

YouTube ha deciso di entrare nel mercato televisivo dopo aver lanciato un nuovo servizio di abbonamenti negli Stati Uniti, puntando su canali sportivi a pagamento. La piattaforma offre ora un pacchetto che unisce diversi canali in un’unica soluzione, attirando gli appassionati di sport che vogliono evitare le televisioni tradizionali. L’obiettivo è conquistare una fetta di pubblico più ampia, offrendo contenuti più vari e accessibili. La mossa potrebbe cambiare le abitudini di visione degli utenti americani.

L’aggregatore di video YouTube è diventato da qualche anno la piattaforma di streaming più usata nella maggior parte dei paesi del mondo, più di Netflix e di qualsiasi canale televisivo, anche se si considera solo chi lo guarda su un televisore. È il frutto di un lavoro iniziato diversi anni fa sulla professionalizzazione dei suoi contenuti, la marginalizzazione di quelli più amatoriali e poi la creazione di un’offerta simile a quella delle altre piattaforme. Quest’offerta si sta per arricchire negli Stati Uniti di un pacchetto che nessun altro canale o piattaforma è in grado di offrire, e per la prima volta nella storia di YouTube la parte più importante è lo sport.🔗 Leggi su Ilpost.it

