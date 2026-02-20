YouTube sta cercando di conquistare la tv
YouTube ha deciso di entrare nel mercato televisivo dopo aver lanciato un nuovo servizio di abbonamenti negli Stati Uniti, puntando su canali sportivi a pagamento. La piattaforma offre ora un pacchetto che unisce diversi canali in un’unica soluzione, attirando gli appassionati di sport che vogliono evitare le televisioni tradizionali. L’obiettivo è conquistare una fetta di pubblico più ampia, offrendo contenuti più vari e accessibili. La mossa potrebbe cambiare le abitudini di visione degli utenti americani.
L’aggregatore di video YouTube è diventato da qualche anno la piattaforma di streaming più usata nella maggior parte dei paesi del mondo, più di Netflix e di qualsiasi canale televisivo, anche se si considera solo chi lo guarda su un televisore. È il frutto di un lavoro iniziato diversi anni fa sulla professionalizzazione dei suoi contenuti, la marginalizzazione di quelli più amatoriali e poi la creazione di un’offerta simile a quella delle altre piattaforme. Quest’offerta si sta per arricchire negli Stati Uniti di un pacchetto che nessun altro canale o piattaforma è in grado di offrire, e per la prima volta nella storia di YouTube la parte più importante è lo sport.🔗 Leggi su Ilpost.it
Leggi anche: Youtube interruzione globale homepage app e youtube tv ma arriva una correzione
Leggi anche: Ucraina, Zelensky pessimista: “La Russia sta cercando di trascinare i negoziati”
DIANA CERCA IL VESTITO PER IL BALLO DI FINE ANNO Come Conquistare il Cuore di un Lupo Mannaro
Argomenti discussi: Continua la guerra di YouTube agli ad-blocker: commenti limitati e descrizioni dei video oscurate; Morte di Moussa Diarra, il Comitato diffonde un nuovo video della stazione: I poliziotti lo inseguivano; Emergenza maltempo, Meloni: Stiamo cercando di dare una risposta complessiva alle aree colpite - Il video; Morte di Moussa, nuovo video all'interno della stazione: botta e risposta tra comitato e sindacati.
Continua la guerra di YouTube agli ad-blocker: commenti limitati e descrizioni dei video oscurateDopo aver precedentemente limitato alcuni contenuti, YouTube sta introducendo nuove restrizioni anti-adblock volte a far passare gli utenti a YouTube Premium. Stavolta sono state registrate diverse se ... msn.com
YouTube blocca commenti e descrizioni a chi usa ad blocker: ecco cosa sta succedendoLa guerra tra YouTube e gli ad blocker è entrata in una fase nuova ... msn.com
Ciao ragazzi! Ho realizzato un video su YouTube riguardo i nuovi starter set di Dungeons and Dragons, che secondo me si avvicinano molto allo stile del gioco da tavolo classico, cercando di catturare l’attenzione di quel pubblico. Vi lascio il link: https://youtu. - facebook.com facebook