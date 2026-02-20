Yildiz con il Como batti un colpo | il turco è a secco di gol e assist dopo il rinnovo show
Kenan Yildiz, giocatore del Como, non ha ancora segnato né fornito assist dopo aver rinnovato il contratto. La sua mancanza di gol e assist preoccupa la società, che cerca di trovare una strategia per aiutarlo a risalire. Il giovane turco, arrivato con grandi aspettative, deve ancora mostrare il suo talento in campo. La squadra si prepara a una possibile soluzione che potrebbe risollevare la sua forma già nelle prossime partite. La società valuta diverse opzioni per rilanciare Yildiz.
Le foto di rito, l’annuncio in pompa magna e le immagini sulla panchina di Giampiero Boniperti e Alessandro Del Piero, ma soprattutto la parola “fine” a quello squilibrio economico tra l’ingaggio percepito da Kenan Yildiz e lo status raggiunto in campo. E poi? Siamo solo a un campione striminzito di tre partite disputate dalla Juventus dopo il rinnovo di contratto del numero 10, ma i primi passi del turco dopo la firma non sono stati certo quelli sperati da società e tifosi. In ordine rigorosamente cronologico: Lazio, Inter e Galatasaray. Ovvero un pareggio all’Allianz Stadium e due sconfitte esterne pesantissime per morale e nervi, con la stellina della squadra che non è riuscita a incidere come avrebbe voluto.🔗 Leggi su Gazzetta.it
Leggi anche: Gol Yildiz, il turco trova la rete dell’1-1 in Napoli Juve: diagonale perfetto su assist di McKennie. Milinkovic fulminato – FOTO
Leggi anche: Yildiz, crescita no stop: ora anche questo dato sugli assist. Il turco spezza un record dopo l’altroLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Yildiz sottotono, Spalletti pensa alla clamorosa mossa in Juve-Como: c’è chi scalpita...; Yildiz, post rinnovo con la Juve amaro: col Como per dimenticare Istanbul; Attaccanti più pagati in A: la CLASSIFICA dopo il rinnovo di Yildiz; Yildiz si mette la Juve sulle spalle e l’Inter lo gasa: 3 gol e 1 assist.
Yildiz, post rinnovo con la Juve amaro: col Como per dimenticare IstanbulIl post rinnovo con la Juve, a Kenan Yildiz, ha riservato ko con l'Inter e tracollo nella sua Turchia senza accendersi: contro il Como serve una reazione da leader. msn.com
Juve, la probabile formazione per il Como: McKennie ancora centravanti?Luciano Spalletti, tecnico della Juventus, starebbe lavorando ancora alla formazione da opporre al Como nel delicato match di campionato in programma domani allo Stadium a partire dalle 15:00. tuttojuve.com
Yildiz in calo, può riposare in Juventus-Como Spalletti studia altre soluzioni per 'ritrovare' il 10 - facebook.com facebook
La #Juventus pensa di far riposare Kenan #Yildiz contro il #Como per stanchezza e prestazioni altalenanti, con Jeremie #Boga pronto a subentrare e dare freschezza alla squadra. @tuttosport x.com