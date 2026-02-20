Kenan Yildiz, giocatore del Como, non ha ancora segnato né fornito assist dopo aver rinnovato il contratto. La sua mancanza di gol e assist preoccupa la società, che cerca di trovare una strategia per aiutarlo a risalire. Il giovane turco, arrivato con grandi aspettative, deve ancora mostrare il suo talento in campo. La squadra si prepara a una possibile soluzione che potrebbe risollevare la sua forma già nelle prossime partite. La società valuta diverse opzioni per rilanciare Yildiz.

Le foto di rito, l’annuncio in pompa magna e le immagini sulla panchina di Giampiero Boniperti e Alessandro Del Piero, ma soprattutto la parola “fine” a quello squilibrio economico tra l’ingaggio percepito da Kenan Yildiz e lo status raggiunto in campo. E poi? Siamo solo a un campione striminzito di tre partite disputate dalla Juventus dopo il rinnovo di contratto del numero 10, ma i primi passi del turco dopo la firma non sono stati certo quelli sperati da società e tifosi. In ordine rigorosamente cronologico: Lazio, Inter e Galatasaray. Ovvero un pareggio all’Allianz Stadium e due sconfitte esterne pesantissime per morale e nervi, con la stellina della squadra che non è riuscita a incidere come avrebbe voluto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Yildiz, con il Como batti un colpo: il turco è a secco di gol e assist dopo il rinnovo show

Leggi anche: Gol Yildiz, il turco trova la rete dell’1-1 in Napoli Juve: diagonale perfetto su assist di McKennie. Milinkovic fulminato – FOTO

Leggi anche: Yildiz, crescita no stop: ora anche questo dato sugli assist. Il turco spezza un record dopo l’altro

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.