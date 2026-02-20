Xindi Wang beffa Noe Roth ed è campione olimpico degli aerials di freestyle!

Xindi Wang ha conquistato la medaglia d’oro negli aerials maschili ai Giochi di Milano Cortina 2026, sorprendendo Noe Roth con un salto decisivo. Durante la finale, Wang ha mantenuto un profilo discreto fino all’ultimo, quando ha eseguito un salto potente e preciso che gli ha permesso di superare di un soffio Roth. La gara si è decisa negli ultimi secondi, con Wang che ha dimostrato grande determinazione. Alla fine, il pubblico ha applaudito il suo spettacolare salto finale.

La beffa è servita: Xindi Wang ha appena vinto la medaglia d’oro nella specialità aerials maschile alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, precedendo di un’incollatura l’elevitco Noe Roth grazie ad un un salto decisivo poderoso in coda ad una finale condotta per larga parte fuori dalla top 3. L’atleta asiatico infatti ha aperto la prima run al quarto posto, segnando un punteggio di 120.36. Poi, nella seconda, il cinese non si è migliorato, scendendo a quota 101.50 ma aggiudicandosi ugualmente la possibilità di accedere tra i migliori sei grazie alla quinta moneta. Poi, in giunto al round decisivo, Wang ha snocciolato uno Back Double Full-Double Full-Full di stordente bellezza, tanto da raggiungere l’incredibile score di 132.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Xindi Wang beffa Noe Roth ed è campione olimpico degli aerials di freestyle! Leggi anche: Pirmin Werner sorprende i cinesi nelle qualificazioni degli aerials. Roth promosso col brivido alle Olimpiadi Leggi anche: Sci freestyle, rinviate le qualificazioni degli aerials a Livigno. La causa