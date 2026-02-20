xiaomi 17 serie arriva in tutto il mondo a breve

Xiaomi annuncia l’arrivo della serie 17 in tutto il mondo, con il lancio previsto per il 28 febbraio 2026. La data ufficiale anticipa il Mobile World Congress di Barcellona, che si terrà a fine mese. La nuova linea di smartphone promette miglioramenti nelle fotocamere e nella batteria, attirando l’attenzione degli appassionati. Le prime spedizioni sono già state avviate verso i distributori internazionali, preparando il terreno per la vendita globale.

si avvicina il lancio globale della serie xiaomi 17, con la data ufficiale fissata al 28 febbraio 2026, in anticipo rispetto al MWC 2026 di Barcellona. la presentazione, già annunciata dall’azienda, anticiperà l’evento dedicato a sorpresa rispetto ad altre anteprime, proponendo una lineup che potrebbe includere il modello base, la versione ultra e una variante Leica, mentre i modelli pro sembrano riservati al mercato cinese. il teaser ufficiale ha messo in evidenza la nuova narrativa visiva e la colorazione Starry Green, evidenziando un modulo fotografico circolare con branding Leica e triple fotocamere.🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Xiaomi 17 Pro series First look

