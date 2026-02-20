X vs Ue | 120M€ in gioco inizia la sfida legale sul web

X ha deciso di ricorrere contro la multa di 120 milioni di euro imposta dall’UE, ritenendo ingiusta la sanzione. La società sostiene di aver rispettato le regole e si prepara a difendersi in tribunale. La disputa riguarda le responsabilità di piattaforme online nel gestire contenuti e sicurezza degli utenti. La decisione arriva dopo mesi di indagini e confronti tra le parti. La causa legale si svolge in un momento di crescente attenzione alle norme sul web.

X Contesta la Multa Ue da 120 Milioni: Inizia la Battaglia Legale sul Digital Services Act. La società X ha annunciato il ricorso contro la multa di 120 milioni di euro imposta dall'Unione Europea, contestando le accuse di violazione del Digital Services Act. La decisione apre un fronte legale cruciale per la regolamentazione del mondo digitale, sollevando interrogativi sulla responsabilità delle piattaforme online nella gestione dei contenuti e sulla protezione degli utenti. Il Contesto: Il Digital Services Act e le Nuove Regole per il Web. Il Digital Services Act, entrato in vigore recentemente, rappresenta un tentativo ambizioso di modernizzare la regolamentazione del mondo digitale.