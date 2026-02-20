WWE torna in Arabia Saudita dopo l' evento italiano

La WWE continua ad espandersi globalmente con un focus sempre più strategico sulle aree internazionali. La stagione estiva si prospetta ricca di appuntamenti di rilevanza, destinati a consolidare la presenza del brand in diverse parti del mondo, con un calendario che coinvolge territori chiave come l’Europa e il Medio Oriente. Il circuito europeo si avvia verso il suo apice con una serie di tappe che attraversano paesi come Spagna, Francia, Portogallo e Regno Unito. La visita culminerà con un evento di grande impatto a Torino, presso l’Inalpi Arena, che rappresenta il primo grande show a livello nazionale nella storia della WWE in Italia.🔗 Leggi su Mondosport24.com

