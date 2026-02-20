WWE torna in Arabia Saudita dopo l' evento italiano
La WWE ha annunciato il ritorno in Arabia Saudita dopo l’ultimo evento in Italia. La federazione rafforza la sua presenza in Medio Oriente, programmando nuovi show nelle principali città della regione. Questa scelta permette di avvicinare i fan locali e aumentare la popolarità dello sport tra il pubblico del Golfo. La partecipazione di grandi stelle del wrestling è prevista per le prossime settimane, consolidando così la strategia di espansione internazionale.
La WWE continua ad espandersi globalmente con un focus sempre più strategico sulle aree internazionali. La stagione estiva si prospetta ricca di appuntamenti di rilevanza, destinati a consolidare la presenza del brand in diverse parti del mondo, con un calendario che coinvolge territori chiave come l’Europa e il Medio Oriente. Il circuito europeo si avvia verso il suo apice con una serie di tappe che attraversano paesi come Spagna, Francia, Portogallo e Regno Unito. La visita culminerà con un evento di grande impatto a Torino, presso l’Inalpi Arena, che rappresenta il primo grande show a livello nazionale nella storia della WWE in Italia.🔗 Leggi su Mondosport24.com
