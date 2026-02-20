WWE | Roxanne Perez operata alla schiena recupero in corso

Roxanne Perez si è sottoposta a un intervento chirurgico alla schiena dopo aver scoperto una massa benigna. La wrestler ha confermato di aver subito l’operazione, che si è resa necessaria per eliminare il problema. Durante l'intervento, i medici hanno rimosso la massa che causava dolore e fastidio. Ora Perez si sta concentrando sul recupero, con il supporto del team medico e dei fan. La wrestler ha promesso di tornare presto in azione e di condividere i progressi del suo recupero.

Roxanne Perez ha recentemente rassicurato i fan dopo essersi sottoposta a un intervento chirurgico per rimuovere una massa benigna alla schiena. L'operazione è andata a buon fine e la superstar WWE ha voluto aggiornare personalmente il pubblico sulle sue condizioni. "Il mio recupero procede bene. Non ho più molto dolore, va e viene. Tornerò presto a fare il c*lo a tutte. Per ora mi riposo a casa con il mio fidanzato e il mio cane." Parole che confermano come l'intervento sia stato superato senza complicazioni e che il rientro sul ring non dovrebbe essere troppo lontano. Perez, una delle giovani stelle più brillanti della compagnia, è determinata a tornare più carica che mai.