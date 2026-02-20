WWE | Oba Femi appare a Main Event in attesa di decidere per quale brand firmare

Oba Femi ha fatto il suo debutto in WWE a Main Event, vincendo contro Joaquin Wilde. La sua apparizione ha attirato l’attenzione dei fan, in attesa di sapere se sceglierà RAW o SmackDown. Femi, ex campione NXT, ha mostrato grande determinazione sul ring, lasciando intravedere le sue ambizioni. La sua presenza cresce tra le nuove promesse della federazione e rende più incerto il suo futuro. Ora tutti si chiedono quale sarà il suo prossimo passo nella compagnia.

Oba Femi ha ottenuto un’altra vittoria questa settimana, ma non a RAW o a SmackDown. L’ex campione NXT ha invece combattuto nell’ultima puntata di Main Event, sconfiggendo Joaquin Wilde, mentre si moltiplicano gli interrogativi sul roster per cui firmerà. L’incontro non è stato un’esibizione veloce. Sebbene Femi alla fine si sia assicurato la vittoria, ci è voluto del tempo per mettere a tacere Wilde, offrendo un’esperienza più competitiva rispetto alle sue recenti apparizioni. Per una Superstar soprannominata “The Ruler”, si è trattato più di una presa di potere ponderata che di un blitz. Femi è stato una presenza costante in entrambi i brand da quando ha reso vacante l’NXT Championship all’inizio di gennaio 2026.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

