World Cup Cottbus 2026 Day 1 qualifiche | Targhetta in finale tre pass femminili per l’Italia

Nella prima giornata della Coppa del Mondo di Ginnastica Artistica a Cottbus, l’Italia ha ottenuto risultati importanti nelle qualifiche. Targhetta ha conquistato la finale con il miglior punteggio al cavallo con maniglie, mentre Abbadini ha presentato un nuovo elemento in cerca di riconoscimento. Tre ginnaste italiane si sono qualificate nelle prove femminili, dimostrando un buon livello di preparazione. La competizione continua con l’obiettivo di migliorare i risultati ottenuti.

Quattro finali centrate nella prima giornata della Coppa del Mondo di Ginnastica Artistica a Cottbus: il miglior punteggio al cavallo con maniglie per Targhetta, Abbadini tenta il riconoscimento del nuovo elemento. Tre qualificazioni anche al femminile. Si è aperta con segnali incoraggianti la prima giornata di qualificazioni della World Cup di Ginnastica Artistica 2026 di Cottbus. La delegazione italiana ha conquistato quattro finali complessive – una maschile e tre femminili – raccogliendo indicazioni tecniche importanti in vista del prosieguo della tappa e della stagione.