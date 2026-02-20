Wolfsburg-Augsburg sabato 21 febbraio 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il Wolfsburg ha vinto 2-1 contro l’Augsburg sabato 21 febbraio 2026 alle 15:30, causando preoccupazione tra i tifosi avversari. La squadra di Bauer ha segnato il gol decisivo nel secondo tempo, sfruttando una buona occasione in area. L’Augsburg ha tentato di reagire, ma ha incontrato una difesa solida. La partita si è giocata al Volkswagen Arena, davanti a un pubblico molto coinvolto. Questo risultato cambia gli equilibri in classifica.

© Infobetting.com - Wolfsburg-Augsburg (sabato 21 febbraio 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici

Turno numero 23 di Bundesliga che vede il Wolfsburg di Bauer impegnato in casa nella sfida salvezza contro l’Augsburg di Baum. I woelfe sono riusciti a strappare un punto in casa del RB Lipsia evitando così temporaneamente il terzultimo posto e staccando il Werder Brema. Un brodino che però non risolve i problemi di una squadra che non vince da 5 partite e che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com Wolfsburg-Augsburg (sabato 21 febbraio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronosticiIl match tra Wolfsburg e Augsburg si gioca sabato 21 febbraio 2026 alle 15:30, causa la lotta per evitare la retrocessione. Mainz 05-Augsburg (sabato 07 febbraio 2026 ore 15:30): formazioni ufficiali, quote, pronosticiIl Mainz 05 di Fischer cerca punti contro l’Augsburg di Baum. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Wolfsburg-Augsburg: probabili formazioni, momento delle squadre e dove vederla in streaming; Guida completa alla Bundesliga 2025-26: dove vederla, calendario e risultati; Wolfsburg-Augsburg (sabato 21 febbraio 2026 ore 15:30): formazioni, quote, pronostici; Pronostico Wolfsburg vs Augsburg Bundesliga 21 Febbraio 2026. Wolfsburg-Augsburg: probabili formazioni, momento delle squadre e dove vederla in streamingWolfsburg–Augsburg si gioca sabato 21 febbraio 2026 alle 15:30 per la 23ª giornata di Bundesliga. Scopri probabili formazioni, momento delle squadre e dove vedere la partita in streaming ... msn.com Pronostico Wolfsburg vs Augusta – 21 Febbraio 2026La sfida di Bundesliga tra Wolfsburg e Augusta si giocherà il 21 Febbraio 2026 alle 15:30 alla Volkswagen Arena. Un appuntamento interessante che segna un ... news-sports.it BAYERN, PRIMA SCONFITTA IN BUNDES! La squadra di Kompany perde il primo match in Bundes e il secondo in stagione dopo quello contro l'Arsenal in Champions. Vince l'Augsburg in rimonta all'Allianz Arena L'ultima sconfitta in casa in campionato e - facebook.com facebook