Wim Wenders crocifisso per una frase alla Berlinale ha totalmente ragione

Wim Wenders, regista tedesco, ha ricevuto critiche dure alla Berlinale per aver affermato che i film non cambiano il mondo in modo politico. La sua frase ha scatenato proteste tra alcuni cineasti e pubblico, che vedono nel cinema un potente strumento di cambiamento sociale. Durante la proiezione, alcuni hanno esposto cartelli di protesta e urlato contro le sue parole. La discussione si è fatta accesa, lasciando il pubblico diviso tra chi condivide e chi respinge il suo punto di vista. La scena di Potsdamer Platz si è fatta particolarmente tesa.

"Il film possono cambiare il mondo, ma non in modo politico". È la frase con la quale a Potsdamer Platz stanno crocifiggendo Wim Wenders. Piccoli Golgota sono sorti anche in altre piazze "calde", quelle delle grandi manifestazioni ProPal: Roma, Milano, Parigi, Londra ecc. Il presidente della giuria della Berlinale 2026 si è preso del fascista, nazista, sionista, colluso al governo tedesco che appoggia Israele, e chi più ne ha più ne metta, perché nella conferenza stampa di apertura del festival di cinema di Berlino, ad una serie di domande riguardanti il rapporto tra cinema e politica non ha tirato fuori la kefiah.