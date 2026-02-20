William è furioso con re Carlo lui e Kate l’avevano messo in guardia ma è stato troppo tollerante con il fratello | il retroscena dopo l’arresto dell’ex principe Andrea

William si arrabbia con re Carlo dopo l’arresto dell’ex principe Andrea, che ha scatenato tensioni tra i membri della famiglia reale. Secondo fonti, il principe del Galles si sarebbe mostrato frustrato perché lui e Kate avevano avvertito il re, ma non sono stati ascoltati abbastanza. La decisione di essere tolleranti con Andrea ha portato a conseguenze spiacevoli, alimentando discussioni accese tra i membri della corona. La vicenda ha scosso il castello, lasciando molti a chiedersi come si evolveranno le relazioni familiari.

Non doveva andare così e il principe del Galles adesso fa i conti con le macerie. Che le discussioni a casa di re Carlo III fossero accese si vocifera da tempo, che l’erede al trono non abbia mai sopportato lo zio e che avrebbe fatto scelte diverse per allontanarlo molti anni fa è stato scritto, ma oggi la casa reale non può fermarsi alle recriminazioni perchè il castello brucia. La polizia è entrata nei cancelli di Sandringham, una delle residenze preferite del sovrano, e l’ottavo in linea di successione al trono è stato posto in stato di fermo per 11 ore. I l mondo ha osservato attonito la caduta in disgrazia del figlio prediletto di Elisabetta II, mentre il re portava avanti i suoi impegni quotidiani masticando amaro.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “William è furioso con re Carlo, lui e Kate l’avevano messo in guardia ma è stato troppo tollerante con il fratello”: il retroscena dopo l’arresto dell’ex principe Andrea Leggi anche: Principe William non ha contatti con il fratello, Kate Middleton: “La vita è troppo breve per stare dietro a Harry” Leggi anche: L’arresto dell’ex principe Andrea per il caso Epstein, il fratello di Re Carlo rilasciato ma resta indagato Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: William e Kate, come hanno reagito all'arresto del principe Andrea: le liti con Carlo e la pressione per cacciarlo. Hanno sempre...; È uscito un nuovo bellissimo libro su William Kentridge; Caso Epstein, arrestato Andrew Mountbatten-Windsor: svolta senza precedenti moderni; Caso Epstein, arrestato Andrea Windsor-Mountbatten. Colpo per la famiglia reale inglese. William è furioso con Harry, trova assolutamente irrispettoso che lui e Meghan vogliano fare un documentario su Lady Diana: il retroscenaIl Principe di Galles considera privo di gusto il progetto Netflix dei Sussex sulla principessa Diana previsto per il 2027 ... ilfattoquotidiano.it Meghan Markle osa parlare di Lady Diana e fa infuriare WilliamMeghan Markle, con Harry, vuole produrre una docuserie su Diana per i 30 anni dalla morte. Ma William non lo accetta: Ha superato i limiti. dilei.it Il principe William racconta i momenti difficili dopo la diagnosi di Kate e come hanno affrontato la malattia con i figli - facebook.com facebook