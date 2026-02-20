Wild Expeditions 2026 | la spedizione più lenta della Terra attraversa la Liguria

Wild Expeditions 2026 nasce da un’idea semplice: attraversare la Liguria seguendo un ritmo lento e rispettoso dell’ambiente. OutBe ha deciso di organizzare questa spedizione, che si svolgerà nel 2026, per promuovere un turismo sostenibile e consapevole. La scelta di percorrere l’intera costa e le zone montuose mira a coinvolgere le comunità locali e sensibilizzare i partecipanti sulla tutela del territorio. La spedizione, che durerà diverse settimane, si svolgerà con mezzi ecologici e nel rispetto delle tradizioni locali.

OutBe annuncia il lancio di Wild Expeditions-Liguria 2026, la prima spedizione rigenerativa che attraverserà l'intero arco costiero e montano della Liguria. Un progetto lungo un anno, pensato per riconnettersi con la natura e riscoprire il proprio habitat attraverso un nuovo modello di esplorazione: più lento, consapevole e accessibile. Al via il 26 febbraio 2026, la spedizione coprirà 440 km via terra, 20 km via fiume e 170 miglia via mare, attraversando 9 aree naturali protette. L'obiettivo è promuovere una fruizione del territorio capace di generare benefici reali e duraturi per le persone e per gli ecosistemi. Wild Expeditions-Liguria 2026, un anno attraverso mare, fiumi e montagne: al via la spedizione rigenerativa che attraverserà tutta la regione. Dal 26 febbraio 440 chilometri via terra, 20 lungo i fiumi e 170 miglia in mare in 30 tappe attraverso nove aree protette. Il presidente Marco Bucci: Un progetto che interpreta al meglio la vocazione della Liguria.