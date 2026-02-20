Wikipedro racconta Bagno a Ripoli | il video contest

Wikipedro, influencer fiorentino noto per le sue esplorazioni locali, ha deciso di organizzare un concorso fotografico su Bagno a Ripoli. La scelta nasce dalla passione per il territorio e dalla volontà di coinvolgere la comunità. Il contest invita i partecipanti a condividere immagini che catturino i luoghi più suggestivi del paese. La partecipazione è aperta a tutti ed è possibile inviare le foto entro la fine del mese.

L'influencer fiorentino, che più volte ha dedicato i suoi lavori alle bellezze ripolesi, lancia un concorso tutto dedicato al territorio. In palio il primo Ripolino d’Oro, ideato dalla Pro Loco.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Wikipedro racconta Bagno a Ripoli: il video contest Leggi anche: "Ama Bagno a Ripoli": video contest con Wikipedro Leggi anche: Wikipedro testimonial d’eccezione. Il video per raccontare Bagno a Ripoli Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Wikipedro testimonial d’eccezione. Il video per raccontare Bagno a Ripoli. Un contest per raccontare Bagno a Ripoli: la proposta di WikiPedroUna storia, un luogo del cuore, un monumento, uno scorcio, la bellezza del paesaggio: dicci perché ami Bagno a Ripoli. Con un messaggio affidato ai ... gonews.it Bagno a Ripoli, in due minuti di spot. E Wikipedro è il testimonialVia al contest della Pro Loco realizzato dai cittadini. Il video più bello vincerà. il Ripolino d’oro. . msn.com “Un coltello puntato dietro la schiena” @camilla.selma si racconta in una delle date a teatro di One More Time Live. #onemoretimepodcast #lucacasadei #onepodcast #camillaselmaghadir - facebook.com facebook