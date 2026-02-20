West Ham-Bournemouth sabato 21 febbraio 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Il West Ham affronta il Bournemouth sabato 21 febbraio 2026 alle 18:30, dopo aver ottenuto due vittorie consecutive che hanno risollevato le sue chance di salvezza. La squadra ha rivisto le proprie strategie e punta a mantenere il ritmo contro un avversario che cerca punti importanti in trasferta. Le formazioni ufficiali saranno annunciate poco prima del calcio d’inizio, mentre gli appassionati seguono con attenzione le quote e i pronostici. La partita promette emozioni fino all’ultimo minuto.

© Infobetting.com - West Ham-Bournemouth (sabato 21 febbraio 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici