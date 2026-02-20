West Ham-Bournemouth sabato 21 febbraio 2026 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici
Il West Ham affronta il Bournemouth sabato 21 febbraio 2026 alle 18:30, dopo aver ottenuto due vittorie consecutive che hanno risollevato le sue chance di salvezza. La squadra ha rivisto le proprie strategie e punta a mantenere il ritmo contro un avversario che cerca punti importanti in trasferta. Le formazioni ufficiali saranno annunciate poco prima del calcio d’inizio, mentre gli appassionati seguono con attenzione le quote e i pronostici. La partita promette emozioni fino all’ultimo minuto.
Il West Ham è tornato a sperare in una salvezza che fino a poche settimane fa sembrava ormai quasi impossibile. Invece, alla vigilia di questa sfida casalinga contro il Bournemouth, gli Hammers sono a -3 da un Nottingham Forest che domenica ospiterà il Liverpool al City Ground. Un’eventuale vittoria dei londinesi metterebbe ancora più pressione. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
West Ham-Bournemouth (sabato 21 febbraio 2026 ore 18:30): formazioni, quote, pronosticiIl West Ham ha vinto contro il Bournemouth sabato 21 febbraio 2026 alle 18:30, riaccendendo le speranze di salvezza.
Chelsea-West Ham (sabato 31 gennaio 2026 ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Almeno un gol per parte a Stamford BridgeDopo quattro vittorie consecutive tra campionato e Champions League, il Chelsea riceve in casa il West Ham.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Pronostico West Ham United-Bournemouth: analisi e probabili formazioni 21/02/2026 Premier League; Premier, Bundes e Ligue 1: gare del weekend su Sky; Christie spinge il Bournemouth a continuare la sua crescita; Premier League: oggi in campo Manchester City e Chelsea.
Pronostico West Ham-Bournemouth: continua il sogno salvezzaWest Ham-Bournemouth è una partita della ventisettesima giornata di Premier League diretta tv, probabili formazioni, pronostico ... ilveggente.it
Pronostico West Ham vs Bournemouth – 21 Febbraio 2026La sfida di Premier League tra West Ham e Bournemouth andrà in scena il 21 Febbraio 2026 alle 18:30 presso il suggestivo London Stadio. Un incontro che ... news-sports.it
Ha segnato 15 gol in stagione. Ekrem Konur: “Su di lui occhi anche West Ham, Leeds, Everton e Galatasaray”. Leggi sotto - facebook.com facebook
FA Cup, #ManchesterCity agli ottavi: Guardiola elimina il Salford. Avanti anche il West Ham x.com