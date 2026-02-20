Weekend senza auto nei centri storici e mezzi pubblici a metà prezzo

Il Comune ha deciso di vietare l’uso delle auto nei centri storici di città con oltre 10.000 abitanti durante il fine settimana, per ridurre l’inquinamento. Contestualmente, i biglietti dei mezzi pubblici vengono scontati del 50 per cento per incentivare gli spostamenti alternativi. La misura mira a rendere le aree centrali più vivibili e a favorire l’uso di mezzi sostenibili. La prima giornata di questa iniziativa si svolgerà già da venerdì.

“Weekend senza auto nei centri storici dei comuni con più di 10 mila abitanti e, al contempo, riduzione del 50 per cento del costo del biglietto dei mezzi pubblici”. Il tutto “con il fine di promuovere una mobilità sostenibile, migliorare la qualità della vita, valorizzare il patrimonio sociale ed economico urbano”. È questo il contenuto del progetto che la Filt Cgil Umbria ha presentato all’Anci (Associazione nazionale Comuni italiani) regionale dopo che, il 19 gennaio, è stato sottoscritto il cosiddetto Patto per l’amore dei trasporti umbri, tra l’organizzazione sindacale di settore, alcuni parlamentari e le più alte cariche istituzionali dell’Umbria.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

