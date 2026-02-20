Weekend senza auto nei centri storici e mezzi pubblici a metà prezzo
Il Comune ha deciso di vietare l’uso delle auto nei centri storici di città con oltre 10.000 abitanti durante il fine settimana, per ridurre l’inquinamento. Contestualmente, i biglietti dei mezzi pubblici vengono scontati del 50 per cento per incentivare gli spostamenti alternativi. La misura mira a rendere le aree centrali più vivibili e a favorire l’uso di mezzi sostenibili. La prima giornata di questa iniziativa si svolgerà già da venerdì.
“Weekend senza auto nei centri storici dei comuni con più di 10 mila abitanti e, al contempo, riduzione del 50 per cento del costo del biglietto dei mezzi pubblici”. Il tutto “con il fine di promuovere una mobilità sostenibile, migliorare la qualità della vita, valorizzare il patrimonio sociale ed economico urbano”. È questo il contenuto del progetto che la Filt Cgil Umbria ha presentato all’Anci (Associazione nazionale Comuni italiani) regionale dopo che, il 19 gennaio, è stato sottoscritto il cosiddetto Patto per l’amore dei trasporti umbri, tra l’organizzazione sindacale di settore, alcuni parlamentari e le più alte cariche istituzionali dell’Umbria.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Mutui senza interessi per under 35 che investono sulle case nei centri storici siciliani
Leggi anche: Poste, nuove e-bike elettriche per le consegne nei centri storici
We Found 101 Things to Do in BUDAPEST… Here’s the List!
Argomenti discussi: Area C Milano: mappa, orari e costi 2026; Bari e le notti folli di Poggiofranco: migliaia di giovani nei weekend, corse clandestine, parcheggi selvaggi; Aveva un tasso alcolemico tre volte oltre il limite: ritirata una patente nel weekend; Ztl, canone di 1.000 euro per le auto elettriche e strisce blu a pagamento per le ibride.
Filt Cgil lancia la proposta ai Comuni umbri: Weekend senza auto nei centri storici e mezzi pubblici a metà prezzoWeekend senza auto nei centri storici dei comuni con più di 10.000 abitanti e, al contempo, riduzione del 50% del costo del biglietto dei mezzi pubblici. Il tutto con il fine di ... orvietonews.it
SCOPRI LE NUOVE AUTO ELETTRICHE DI KIA E HYUNDAI: OPEN WEEKEND A PINEROLO SAN SECONDO DI PINEROLO – Nel panorama automotive globale c’è un dato che parla chiaro: Hyundai Motor Group ha superato Volkswagen diventando il seco - facebook.com facebook
Anche le auto elettriche pagano la Ztl. I migliori eventi del weekend. ASCOLTA il podcast di oggi 13 febbraio ift.tt/27IXhpQ x.com