Weekend di sport | Copa del Rey e tanto altro in diretta streaming

Questo weekend, DAZN trasmette in diretta diversi eventi sportivi di rilievo. La Copa del Rey di calcio apre il palinsesto, con partite che attirano grandi tifosi. Oltre al calcio, ci sono incontri di basket europeo, match di boxe internazionale e gare di volley di alto livello. Gli appassionati potranno seguire tutto online, ovunque si trovino. La programmazione si concentra su appuntamenti che promettono emozioni intense e grande spettacolo.

Nel palinsesto cestistico, sabato 21 febbraio si disputano le semifinali della Copa del Rey. Valencia Basket-Real Madrid è in programma alle 18:00 con il commento di Mino Taveri, seguito dalla seconda semifinale alle 21:00 con la voce Roberto Rubiu. Domenica 22 febbraio, alle 19:00, è prevista la finale, raccontata da Sandro Pugliese con il commento tecnico di Simone Pianigiani. Per il volley, sabato 21 febbraio alle 20:30 è previsto un triple header: Verona-Perugia nella Superlega, insieme a Bergamo-Macerata e Firenze-Novara nell’A1 femminile. Domenica 22 febbraio prosegue con Cisterna-Civitanova alle 17:00 e Monza-Milano alle 19:00.🔗 Leggi su Mondosport24.com

