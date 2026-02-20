Washington torna alla vittoria nel quarto periodo superando Indiana nel finale

I Washington Wizards hanno interrotto la serie negativa battendo gli Indiana Pacers grazie a un quarto periodo decisivo. La causa principale è stata la grande reazione della squadra, che ha segnato punti cruciali negli ultimi minuti. Con una difesa più intensa e attacchi più efficaci, i Wizards sono riusciti a ribaltare il punteggio. La partita si è conclusa con un vantaggio netto, lasciando gli avversari senza risposte. La vittoria rappresenta un cambio di rotta per Washington, che ora cerca continuità. La squadra si prepara alla prossima sfida con maggiore fiducia.

Una vittoria determinante ha prosciugato la serie negativa dei Washington Wizards contro gli Indiana Pacers, grazie a un quarto periodo in cui è emersa una marcata spillatura di ritmo e punti. L'incontro ha evidenziato una rimonta decisiva che ha ribaltato l'inerzia e consolidato la posizione della squadra di casa nelle fasi finali, confermando la capacità di capitalizzare sui momenti clou della partita. Allo stesso tempo, è stata annunciata la posticipazione del debutto di Trae Young, che resta indisponibile per almeno una settimana. L'esito ha premiato la tenacia e l'esecuzione nei possessi chiave, con protagonisti condivisi tra le due compagini e una gestione efficace del finale.