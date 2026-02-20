Walti dopo il Wolfsburg | Orgogliosa della prestazione ma abbiamo sempre lo stesso problema
Walti ha commentato la partita contro il Wolfsburg, evidenziando la soddisfazione per l'impegno mostrato in campo. Tuttavia, ha sottolineato che la squadra si scontra ancora con le stesse difficoltà difensive. Nonostante il buon livello di gioco, certi errori continuano a ripetersi, influenzando i risultati. La giocatrice ha insistito sull'importanza di migliorare la concentrazione nei momenti chiave, anche in vista delle prossime sfide.
. Le parole della centrocampista della Juventus Women. Lia Wälti, centrocampista della Juventus Women, ha parlato al termine della sconfitta delle bianconere col Wolfsburg, costata l'eliminazione dalla UWCL. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Queste le sue dichiarazioni: « Siamo molto dispiaciute, soprattutto dopo aver giocato un grande secondo tempo in cui meritavamo sicuramente di più: abbiamo cercato in ogni modo di trovare la via del gol, ma non ci siamo riuscite. Nella prima parte della gara abbiamo avuto delle difficoltà, ma nella ripresa abbiamo sistemato le cose e creato tante grandi opportunità: ci è mancato solo il gol, questa è stata la grande differenza tra noi e loro stasera.
Wälti in conferenza: «Soddisfatta della mia esperienza alla Juve, col Wolfsburg abbiamo il 50% di possibilità»Lia Wälti, centrocampista della Juventus Women, ha detto di sentirsi soddisfatta della sua esperienza in bianconero, dopo aver trovato più spazio e aver contribuito alla crescita della squadra.
