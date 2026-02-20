Vomero i palazzi vibrano quando passa la metro linea 1 | controlli Anm in via Domenico Fontana

A Napoli, i residenti di via Domenico Fontana segnalano forti vibrazioni e rumori causati dal passaggio della metro linea 1. La società di trasporto pubblico Anm ha deciso di effettuare controlli approfonditi per verificare le condizioni dei palazzi e capire se ci siano problemi strutturali. Le abitazioni, alcune con finestre che tremano durante il passaggio del treno, sono al centro di questa attenzione. Il prossimo passo sarà analizzare i risultati delle verifiche.