Vomero i palazzi vibrano quando passa la metro linea 1 | controlli Anm in via Domenico Fontana

Da fanpage.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Napoli, i residenti di via Domenico Fontana segnalano forti vibrazioni e rumori causati dal passaggio della metro linea 1. La società di trasporto pubblico Anm ha deciso di effettuare controlli approfonditi per verificare le condizioni dei palazzi e capire se ci siano problemi strutturali. Le abitazioni, alcune con finestre che tremano durante il passaggio del treno, sono al centro di questa attenzione. Il prossimo passo sarà analizzare i risultati delle verifiche.

