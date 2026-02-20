Volta ao Algarve Filippo Ganna trionfa nella cronometro di Vilamoura Ayuso rimane in testa alla generale

Filippo Ganna ha vinto la prima cronometro stagionale alla Volta ao Algarve, battendo il cronometro di Vilamoura con un tempo di 45 minuti e 30 secondi. La sua prestazione ha sorpreso molti appassionati, soprattutto perché ha migliorato di diversi secondi il suo record personale su questa distanza. Ayuso si conferma in testa alla classifica generale, mentre Ganna si avvicina alla vetta grazie a questa vittoria. La corsa continua con entusiasmo.

Prima cronometro individuale stagionale e prima vittoria per Filippo Ganna che si impone nella terza tappa della Volta ao Algarve 2026. L'italiano inizia il suo 2026 con un sigillo nella sua grande specialità, la prova contro il tempo andata in scena a Vilamoura, con un percorso di 19.5 chilometri non totalmente pianeggianti. Ganna inizia così la sua preparazione per la Classica di Primavera (grande obiettivo di inizio stagione) con un successo, il 37esimo della carriera. Al termine di una cronometro molto tirata, il corridore della Ineos Grendiers è riuscito a concludere la prova con il miglior tempo di 21.