VolleY SERIE A2 Villas Codyeco Turno di sosta poi due sfide decisive

La Emma Villas Codyeco Lupi non scenderà in campo domani perché ha deciso di prendersi una pausa. La causa è la pausa prevista per la finale di Coppa Italia di Serie A2. La squadra si prepara ora ad affrontare due partite cruciali che determineranno la sua posizione in classifica. La pausa permette ai giocatori di recuperare energie e concentrarsi al massimo per le sfide che arrivano. La prossima partita si avvicina e i tifosi aspettano con ansia di vedere come reagirà la squadra.

La Emma Villas Codyeco Lupi si riposerà dopodomani per il turno di sosta stabilito per la disputa della finale di Coppa Italia di A2. Frattanto, dopo la vittoria per 3-1 a Sorrento, giunta dopo la seconda crisi stagionale, derivata da cinque sconfitte consecutive in campionato, i santacrocesi-senesi sembrano uscire da un periodo complicato. La qualità di un gruppo, decimato dagli infortuni, è venuta fuori grazie alla regìa del giovane palleggiatore Simone Porro (nella foto), atleta destinato alla Superlega, in cui già militano due suoi fratelli. Lo schiacciatore Randazzo è stato uno dei migliori in campo, permettendo ai rossoblù di insediarsi a quota 23 in classifica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - VolleY SERIE A2. Villas Codyeco. Turno di sosta poi due sfide decisive Leggi anche: Volley Serie A2 maschile. Emma Villas Codyeco Lupi Siena crolla in casa contro il Fano. E’ la quinta sconfitta consecutiva Leggi anche: VOLLEY A2. Salta la panchina della Villas Codyeco. Incarico a Pagliai Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Emma Villas back to win; Pallavolo Serie A2. L’Emma Villas Codyeco ha rialzato la testa. Pagliai: Complimenti a tutto il gruppo per come è stata preparata la partita; Romeo Sorrento - Emma Villas Codyeco Lupi Siena Serie A2 Credem Banca; Volley serie A2m, Siena a Sorrento per punti pesanti: sfida decisiva al PalAltigliana. Pallavolo Serie A2. L’Emma Villas Codyeco ha rialzato la testa. Pagliai: Complimenti a tutto il gruppo per come è stata preparata la partita»L’Emma Villas Codyeco ha rialzato la testa con la vittoria da tre punti di Sorrento dopo un periodo complicato. msn.com CVolley serie A2. Vittoria cruciale per la Villas CodyecoTre punti a Sorrento per uscire dalla seconda crisi. La Emma Villas Codyeco Lupi ha vinto per 3-1 incamerando un successo pieno in un momento cruciale. La compagine santacrocese-senese era reduce da c ... lanazione.it Cartolina da Sorrento #emmavillascodyecolupisiena #SerieA2M #credembanca - facebook.com facebook