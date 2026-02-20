Volley A1 femminile Bartoccini MC Restauri Perugia - Reale Mutua Fenera Chieri | le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta
Il match tra Bartoccini MC Restauri Perugia e Reale Mutua Fenera Chieri si svolge sabato 21 febbraio alle 20.30 al PalaBarton Energy. La squadra di casa cerca una vittoria per concludere al meglio la regular season, mentre le avversarie puntano a consolidare la loro posizione in classifica. I tifosi potranno seguire il confronto in diretta streaming, pronti a sostenere le loro giocatrici fino all’ultimo punto. La partita promette emozioni fino all’ultimo scambio.
Le Black Angels, già retrocesse, cercheranno di onorare al meglio l'ultimo impegno della stagione. Si gioca domani alle 20:30 Sabato 21 febbraio, alle ore 20.30, la Bartoccini MC Restauri Perugia scenderà in campo al PalaBarton Energy per l’ultima gara di regular season. Un appuntamento dal sapore particolare per le Black Angels, chiamate a chiudere davanti al proprio pubblico una stagione che ha già emesso il suo verdetto. L’avversario sarà la Reale Mutua Fenera Chieri '76, formazione piemontese in piena corsa play-off. Le chieresi, già certe della qualificazione alla post-season, vogliono difendere il quarto posto dall’assalto di Novara, distante appena due punti.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
