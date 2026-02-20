Voce fra le più intense del panorama contemporaneo la cantautrice romana torna in gara a Sanremo per la seconda volta con Le cose che non sai di me
V oce fra le più intense e riconoscibili della scena urban, Mara Sattei torna per la seconda volta in gara a Sanremo – la prima nel 2023 – con la ballad Le cose che non sai di me. Artista poliedrica e riflessiva, l a cantante ha scritto interamente il brano, prodotto dal fratello thasup. Giovanissimo rapper e producer gettonatissimo da tutta la scena hip hop. Sanremo 2023, il debutto in gara di Mara Sattei con “Duemilaminuti” e la fine di una relazione sbagliata X Leggi anche › Mara Sattei, il nuovo album è “Che me ne faccio del tempo” Mara Sattei a Sanremo 2026 con Le cose che non sai di me. Testo e significato della canzone.🔗 Leggi su Iodonna.it
