Vivere una favola grazie alle romance waves
Una ragazza ha deciso di sfoggiare una pettinatura romantica, lasciando i capelli lunghi e fluenti, ispirata alle scene più iconiche dei film d’amore. La scelta è stata fatta per un matrimonio sulla spiaggia, dove i capelli al vento diventano protagonisti di un’immagine da sogno. La sua acconciatura semplice ma elegante si sposa perfettamente con l’atmosfera di festa e libertà del momento. Ora, tutti si chiedono come ricreare questo stile in modo facile.
L’acconciatura più romantica per eccellenza, quella dei capelli lunghissimi delle eroine che cavalcano verso l’orizzonte. Le romance waves sono uno dei trend più clamorosi del nuovo chiacchieratissimo film “ Cime Tempestose ” di Emerald Fennell. E quale protagonista se non Margot Robbie per farci sognare con una chioma selvaggia ma accurata? Ecco quali sono i trucchetti per ricreare queste splendide onde. Le romance waves sono l’acconciatura del momento (per vivere in un film). Sembra essere arrivata finalmente la fine delle tendenze clean girl e degli sleek back perfetti e composti. La scolpita ormai celebre degli ultimi anni lascia il posto alle onde soffici, che diventano il modello di riferimento di questo nuovo anno.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
