Visita guidata al Museo delle navi antiche di Pisa

Il Museo delle navi antiche di Pisa ha aperto le sue porte dopo il ritrovamento di un'antica imbarcazione del I secolo a.C. scoperta nel 1998 presso la stazione di San Rossore. La nave, recuperata grazie a un progetto di scavo subacqueo, rivela dettagli sorprendenti sulla vita marina di duemila anni fa. Durante la visita guidata, i visitatori possono ammirare le parti originali dell'imbarcazione e conoscere le tecniche di costruzione dell’epoca. L'esposizione offre uno sguardo diretto su un passato che affascina ancora oggi.

Viaggio nella “Pompei del mare”: duemila anni di storia e navigazioneScopri l’incredibile tesoro riemerso nel 1998 presso la stazione di San Rossore. Quella che doveva essere una semplice area di scavo si è rivelata una scoperta archeologica senza precedenti: circa 30 navi romane e carichi di merci perfettamente conservati dal fango per secoli.Oltre alle spettacolari imbarcazioni, il museo offre un percorso archeologico completo che ripercorre le origini di Pisa, accompagnandoci tra le testimonianze di Etruschi, Romani e Longobardi.Info e orariDATA: 26 settembreORARIO: 17:00DURATA: 2 ore circaDOVE: Museo delle Navi Antiche, Lungarno Ranieri Simonelli 16, PisaQuote di PartecipazioneIl prezzo è un pacchetto completo che include: Visita guidata + Biglietto d’ingresso + Prenotazione + Auricolari.🔗 Leggi su Pisatoday.it

