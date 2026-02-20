L’Associazione Art Studio Tre ha aperto la mostra “Visioni cromatiche” alla galleria Arte Sempione, portando in mostra opere che esplorano il potere del colore. La rassegna presenta dipinti di artisti emergenti, che usano tonalità vivaci per comunicare sentimenti intensi. Tra le tele, spiccano composizioni che combinano sfumature audaci e dettagli accurati, catturando l’attenzione dei visitatori. L’esposizione rimarrà aperta fino alla fine del mese, invitando il pubblico a immergersi in un mondo di emozioni visive.

Mostra di pittura “” a cura dell’Associazione Art Studio Tre. La galleria d’arte contemporanea Arte Sempione è lieta di presentare la mostra di arti visive “”, un’esposizione dedicata alla forza espressiva del colore e alla sua capacità di evocare emozioni, ricordi e percezioni. L’inaugurazione si terrà venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 18:30 presso la sede della galleria in C.so Sempione, 8 Roma. La mostra riunisce le opere di Lucilla Labianca, Stefania Pinci, Vincenzo Labianca, Maria Aurora Bellabarba, Elisabetta Martinez, Ada Pasta, Luisa Muzi, Elvira Calabrese, Monica Osnato, Antonio Miralli, Angeles Ollarburo, Flavia Carbonetti, Caline Travade, Roberto Nizzoli, Roberta Brandi e Valentino Giammasi, Gheorghe Miron, che attraverso un linguaggio artistico personale esplorano le infinite possibilità della materia cromatica.🔗 Leggi su Romatoday.it

Leggi anche: Paul Auster, ridotte a cifre cromatiche, le figure galleggiano sospese

Leggi anche: In Lazzerini sogni e visioni di Olivetti

Linee Cromatiche

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.