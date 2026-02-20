Virus Chikunguya cresce l’allarme La mappa del rischio anche in Italia | dove si trova

Poco noto fino a qualche tempo fa, oggi il virus Chikungunya fa più paura, anche in Italia. I dati recenti parlano di una maggiore diffusione della malattia, trasmessa dalla zanzara tigre, che porta a forti dolori articolari. Di recente è stata redatta una nuova mappa del rischio, con livelli più elevati in alcune Regioni, specie del sud Italia. Chikungunya, cresce l’allarme. A far crescere le attenzioni e l’allarme nei confronti del virus chikungunya è un nuovo studio realizzato dal Centre for Ecology & Hydrology, che conferma le preoccupazioni espresse solo pochi mesi fa anche dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).🔗 Leggi su Dilei.it

Leggi anche: Crolli scogliere, rischia anche l'arco di Diomede: l'allarme lanciato già quattro anni fa. Dove si trova

Leggi anche: “I bambini sono a rischio”. Il nuovo virus spopola in Italia, l’allarme di Bassetti: cosa fare

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Il virus tropicale Chikungunya spaventa l'Europa, perché è così pericoloso: i sintomi e chi rischia di più.

Il rischio chikungunya è maggiore di quanto stimato finora: i nuovi dati per l’Italia sulla malattia viraleUn nuovo studio ha evidenziato che quasi tutta l'Europa è minacciata dal virus Chikungunya, molto più di quanto si fosse stimato finora e per un periodo ... fanpage.it

Virus Chikungunya, epidemia in Francia. L'Oms: «Rischio globale», casi anche in Italia. Sintomi, contagio e curaNon basta il West Nile. Un altro virus incombe sull'estate. Anche questo viene trasmesso dalle zanzare. L’Organizzazione Mondiale della Sanità martedì ha lanciato l'allarme per il chikungunya. corriereadriatico.it

Quasi tutta l’Europa sarebbe a rischio chikungunya più di quanto previsto. Una ricerca aggiorna le stime sulla diffusione del virus e chiarisce quale potrebbe essere l’impatto per l’Italia. - facebook.com facebook

Il virus causa dolori lancinanti che possono durare mesi o anche anni. Un nuovo rapporto raccomanda la vaccinazione a chi viaggia in America Latina, India e in alcune zone della Cina x.com