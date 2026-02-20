Virtus Bologna | 83-73 rimonta da fuochi d’artificio e semifinale
La Virtus Bologna ha vinto la partita contro Napoli 83-73, grazie a una rimonta decisa nel secondo tempo. La squadra ha mostrato carattere e determinazione, recuperando punti e cambiando le sorti dell’incontro. Con questa vittoria, la Virtus si qualifica per le semifinali di Coppa Italia, un risultato importante per il suo cammino stagionale. La partita si è accesa negli ultimi quarti, quando i giocatori bolognesi hanno aumentato l’intensità difensiva. La squadra ora aspetta di conoscere il prossimo avversario.
La Virtus Bologna Raggiunge la Semifinale di Coppa Italia: Una Rimonta di Cuore e Carattere. La Virtus Olidata Bologna si è assicurata un posto tra le prime quattro della Coppa Italia LBA, superando la Guerri Napoli con un punteggio finale di 83-73. Una prestazione corale, trascinata da Edwards e Alston Jr., ha permesso ai bianconeri di ribaltare un match inizialmente ostico e di proiettarsi verso la semifinale di sabato 21 febbraio contro la Bertram Derthona Tortona alla Inalpi Arena di Torino. La partita ha una Virtus capace di reagire alle difficoltà e di dimostrare una solidità mentale e fisica fondamentale.🔗 Leggi su Ameve.eu
