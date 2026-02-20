Violenti grandinate e pioggia intensa sulla Tuscia | i comuni più colpiti | VIDEO

Ancora una giornata di maltempo sulla Tuscia. Nel primo pomeriggio di venerdì 20 febbraio un repentino peggioramento delle condizioni meteo ha interessato diversi comuni della provincia, tra cui Ischia di Castro, Tarquinia e Tuscania, colpiti da potenti e violente grandinate e da pioggia intensa. In pochi minuti il cielo si è fatto scuro e le precipitazioni si sono abbattute con forza sul territorio, sorprendendo automobilisti e residenti. Particolarmente colpita l'area di Tarquinia, dove sulla strada provinciale 3 “Tarquiniense” si è accumulata una notevole quantità di ghiaccio sull'asfalto.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

