La Fiorentina ha vinto la semifinale di andata della Conference League grazie ai gol di Ranieri, Mandragora e Piccoli. La causa principale è stata la grande determinazione dei giocatori, che hanno controllato il gioco fin dall’inizio. La squadra toscana ha sfruttato le occasioni create, portando a casa un risultato importante per la qualificazione. Lo Jagiellonia ha tentato di reagire, ma ha trovato una difesa compatta e un portiere in serata positiva. La sfida si deciderà nella gara di ritorno in Italia.

La Fiorentina conquista una vittoria pesante in semifinale di andata della Conference League, imponendo il proprio ritmo in trasferta contro lo Jagiellonia e portando a casa un 0-3 che complica il ritorno al Franchi. Nonostante il controllo del possesso sia andato a favore dei polacchi nel primo tempo, con punte che hanno toccato quote elevate, i viola hanno mostrato una prova concreta e mirata nella ripresa, capitalizzando le occasioni decisive. Luca Ranieri: ha sbloccato il punteggio al 54', svettando bene su un cross calibrato e guidando la retroguardia con autorevolezza. Un intervento sicuro a difesa della porta ha contribuito a dare solidità al reparto arretrato. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Viola in volo: Ranieri, Mandragora e Piccoli i protagonisti della sfida

